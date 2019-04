FilderstadtVon wegen hohl. Ein Osterei war zu früheren Zeiten in vielen Regionen eine Liebesgabe, das dem Empfänger Leben und Kraft schenken sollte. Deshalb wurde es nicht, wie heute üblich, ausgeblasen. Es wurde sorgfältig aufbewahrt, was nicht ganz ohne Tücken war. Dietberga Peter besitzt noch einige dieser seltenen Exemplare. Sie können in der Sonderausstellung „Vom Osterei zum Schmuckei“ im Filderstadt-Museum in Bonlanden besichtigt werden. Dort zeigt die Wendlinger Sammlerin 700 wunderschöne Ostereier aus verschiedenen Zeiten und Kulturen.

In Anbetracht der Fülle und Pracht geht einem das Herz auf. In Vitrinen und Schaukästen kann man auf