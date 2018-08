Das Bahnhofsgelände in Neuhausen wird in den kommenden Jahren ganz neu gestaltet.

Das Bahnhofsgelände in Neuhausen wird in den kommenden Jahren ganz neu gestaltet. Foto: Bulgrin

Anzeige

NeuhausenNeue städtebauliche Perspektiven ergeben sich durch die Verlängerung der S-Bahn nach Neuhausen. Das Bahnhofsareal wird komplett umgestaltet. Südlich der Robert-Bosch-Straße gibt es Platz für neue Wohnungen und Gewerbe. Durch den S-Bahn-Anschluss wird die Filderkommune für Menschen, die im Raum Stuttgart arbeiten, noch attraktiver. Mit den neuen Wohngebieten Akademiegärten, Obere Ziegelei und Quartier für Generationen wächst die Einwohnerzahl. Das bedeutet, dass sich die Infrastruktur mit entwickeln muss. Bei der Sommerredaktion der Eßlinger Zeitung auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus in Neuhausen freuen sich die EZ-Redakteurinnen Elisabeth Maier und Pia Hemme und ihre Online-Kolleginnen am Freitag, 24. August, von 11 bis 13 Uhr auf viele Besucher. Wir wollen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser wissen, was Sie sich vom S-Bahn-Anschluss versprechen. Was wünschen Sie sich für die Neugestaltung des Gebiets rund um den Bahnhof? Oder sehen Sie negative Auswirkungen für die städtebauliche Entwicklung ?

Bislang war Neuhausen nach den Worten von Hauptamtsleiter Bernd Schober eine Kommune mit Eigenentwicklung: „Mit einem Schienenanschluss erwartet die Region, dass sich die Bevölkerungszahlen steigen.“ 13,5 Millionen kostet der neue Bahnhof, in den ein überdachter Bussteig integriert werden soll. Weil Neuhausen Zuschüsse und Fördermittel erwartet, ist aber nicht klar, welchen Anteil die Gemeinde selbst tragen wird. Eine barrierefreie Unterführung zum S-Bahnhof ist ebenso geplant wie ein Parkhaus mit 250 Stellplätzen. Mit einer Pedelec-Station und einem Parkhaus für Fahrräder will die Gemeinde umweltfreundliche Mobilität fördern. Über die Neugestaltung des Areals sowie über die Chancen für den Verkehr auf den Fildern diskutierten Bürger bei mehreren gut besuchten Veranstaltungen der Gemeinde im Rahmen des Integrierten Gemeindeentwicklungskonzepts (IGEK). Das Interesse an der Entwicklung der Fildergemeinde, die von derzeit 11 500 bis auf 13 000 Einwohner wachsen soll, ist groß. Das Büro Baldauf plant den S-Bahnhof und hat den Entwurf für den neuen Bahnhof.

Vom S-Bahn-Anschluss nach Neuhausen erhofft sich Bürgermeister Ingo Hacker auch eine Entlastung des Verkehrsnetzes auf den Fildern. „Der Straßenverkehr wird immer dichter, deshalb ist die Schienenanbindung so wichtig für unseren Ort.“ Autobahnen, Landes- und Bundesstraßen stoßen an Grenzen. Staus sind an der Tagesordnung. Das ist nicht zuletzt für die Passagiere des benachbarten Flughafens ein Problem, die ihre Flüge pünktlich erreichen müssen. Mit dem Anschluss ans Schienennetz haben die Neuhäuser und die Sielminger künftig eine Alternative. Flughafen und Messe sind dann in gut zehn Minuten zu erreichen. Zum Fahrplanwechsel 2021/22 soll die Verlängerung der S 2 nach Neuhausen von Bernhausen über Sielmingen in Betrieb gehen. Bürgermeister Ingo Hacker schwebt vor, mit dem neuen Bahnhof einen „Knotenpunkt“ zu schaffen, den die Menschen zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus gut erreichen. Die Intermodalität der Verkehrs zu ermöglichen, ist ein ganz wichtiges Ziel der Verkehrsplaner.

Durch das Projekt S-Bahn-Verlängerung wird sich in zentraler Lage Neuhausens vieles verändern. Rund um den Bahnhof der ehemaligen Filderbahn soll ein neues Zentrum entstehen, eine „Visitenkarte“ für die Gemeinde. Die Integration der Bahnstrecke in den Ort ist eine Herausforderung.

Gerade die Anwohner der künftigen S-Bahn-Strecke in Neuhausen sehen dem Lärm der Schienenfahrzeuge mit großer Sorge entgegen. Da Neuhausen dann Endbahnhof der S 2 sein wird, herrscht dort viel Betrieb. Lärmschutz ist Teil der Planungen. Bauherrin der Strecke ist die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Deren Chefplaner Volker Christiani und sein Team haben die Unterlagen 2017 beim Regierungspräsidium Stuttgart zur Planfeststellung eingereicht. Im Herbst rechnet Christiani damit, dass das Verfahren zur Erörterung kommt. Parallel untersucht die Region Stuttgart, ob ein Ringschluss der S-Bahn von Neuhausen ins Neckartal auf lange Sicht möglich wäre. In der Kommune sorgen diese Pläne für einigen Diskussionsstoff. Denn das wäre unter Umständen nur mit einer unterirdischen Streckenführung durch den Ort zu realisieren.

Die darauf folgende Sommeredaktion gastiert am Dienstag, 28. August, zwischen 11 und 13 Uhr auf den Marktplatz Esslingen statt. Es geht um die Auswirkungen der Sanierung und der 15-monatigen Sperrung der Geiselbachstraße, dieser Hauptverkehrsader in die nördlichen Stadtteile.