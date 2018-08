Anzeige

Köngen Verkehrsgünstig an Autostraßen, an der Bahnlinie und in der Nähe des Flughafens liegt Köngen. Der Standortvorteil bedeutet aber auch, dass die Menschen in vielen Wohngebieten stark vom Lärm belastet sind. Um das Problem in den Griff zu bekommen, haben die Köngener bereits zwei Lärmaktionspläne erstellt. Nicht alle Vorschläge ließen sich aber umsetzen. Der Plan, ein Lärmschutzbauwerk an der Autobahn zu errichten, ließ sich nicht realisieren, weil der achtspurige Ausbau der Autobahn im Bundesverkehrswegeplan auf der Prioritätenliste weiter nach oben rückte.

Außerdem liegt die Autobahn parallel zur ICE-Neubaustrecke. Das bedeutet, dass die Bahn auch auf Köngener Gemarkung ein Lärmschutzbauwerk errichten wird, für das die Gemeinde nichts zahlen muss. „Bis das verwirklicht wird, vergehen aber noch Jahre“, bedauert Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner. Bei der EZ-Sommerredaktion am Freitag, 10. August, will die Lokalredaktion von Köngenern und von anderen Betroffenen aus der Region erfahren, wie sie den Verkehrslärm beurteilen. Reichen die vorliegenden Pläne aus, um das Problem in den Griff zu bekommen? Von 11 bis 13 Uhr ist die EZ-Sommerredaktion beim Einkaufszentrum Kö 8 zu Gast, um die Sorgen der Köngener und der Betroffenen in der Region zu erfahren. Über die Gespräche wird dann aktuell in der gedruckten EZ-Ausgabe und online berichtet.

Der Verwaltungschef betrachtet den Spielraum der Gemeinde Köngen beim Lärmschutz allerdings als sehr beschränkt. „Wir haben unsere Hausaufgaben mit Aufstellung des Lärmaktionsplans unter breiter Bürgerbeteiligung gemacht.“ Allerdings haben die Gemeinde da kaum Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, denn für die Straßenverbindungen sind Landkreis, Land oder Bund zuständig. Jüngst lehnte das Esslinger Landratsamt ab, auf der Plochinger- und der Nürtinger Straße ein Tempolimit von 30 auszuweisen. „Das ist bei der vorherrschenden Lärmsituation schwer verständlich, denn in anderen Kommunen ist das schließlich auch möglich“, sagt Ruppaner mit Blick auf die viel befahrenen Kreis- und Landesstraßen. Bis der achtspurige Ausbau der Autobahn kommt, müssen die Köngener in etlichen Wohngebieten mit dem Lärm leben. Die Hoffnung, dass 2019 zumindest ein lärmmindernder Belag auf der A 8 aufgetragen werden könnte, der die Menschen entlastet, nährte jüngst Verkehrs-Staatssekretär Steffen Bilger beim Besuch in Köngen. Gemeinsam mit seinem CDU-Fraktionskollegen Markus Grübel macht sich der Bundespolitiker dafür stark, dass die Anwohner der Autobahn zumindest durch den neuen Belag entlastet werden. Ob das aber schon 2019 wegen der Bahn-Baustelle möglich ist, steht noch aus. „Die Lärmbelastung ist ein Problem für die ganze Region“, sagt Ruppaner. Vom Fluglärm sei Köngen ebenfalls betroffen, aber deutlich weniger als die Menschen in Altbach und Deizisau: „Da fliegen die Maschinen tiefer und direkter als bei uns.“

Der Lärm ist für viele Kommunen im Neckartal ein großes Problem – wirklungsvoller Lärmschutz ist daher eine Aufgabe für die ganze Region. Deshalb arbeiten die Bürgermeister der betroffenen Kommunen bei dieser Thematik eng zusammen, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Die Sommerredaktion ist am Freitag, 10. August, von 11 bis 13 Uhr vor dem Einkaufszentrum Kö 8 in Köngen zu Gast. Da geht es um die Frage: Was tun gegen den Verkehrslärm?

Die nächste Sommerredaktion findet dann am Dienstag, 14. August, 11 bis 13 Uhr, beim Brunnen am Wernauer Quadrium statt. Dabei geht es um die großen Parkprobleme in der Stadt.