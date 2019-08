Sommerredaktion zum S-Bahn-Aufschub

Am 5. August vor dem Rathaus auf dem Neuhausener Schlossplatz

Der Aufschub der S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen ist das meist diskutierte Thema in Neuhausen. Die Folgen sind auch Thema der EZ-Sommerredaktion am Montag, 5. August, auf dem Schlossplatz in Neuhausen.