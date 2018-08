WendlingenDie Leitung des Gottesdiensts beim Vinzenzifest ist für den katholischen Pfarrer Kenneth Nwokolo aus Nigeria noch immer eine besonders schöne Herausforderung. Seit 18 Jahren vertritt der Theologe Dekan Paul Magino in den Sommerferien. Und dazu gehört auch die Großveranstaltung, die in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Fest mit internationaler Perspektive geworden ist. Bürgermeister Steffen Weigel freute sich deshalb besonders, dass der Pfarrer aus Afrika „für uns schon ein richtiger Gemeindepfarrer geworden ist.“ Den internationalen Blickwinkel, mit dem Nwokolo nicht nur in die Gottesdienste bereichert, schätzen Weigel und viele andere