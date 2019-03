Leinfelden-EchterdingenIn die libanesische Hauptstadt Beirut können Touristen aus Stuttgart mit dem Start des Sommerflugplans ab dem 31. März fliegen. Sun Express bietet die Verbindung in die Kulturmetropole an, die sich als Reiseziel weiter durchsetzen muss. Beirut ist nur eines von 127 Zielen in 37 Ländern, die vom Stuttgarter Flughafen aus zu erreichen sind. Bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin stellte die Flughafengesellschaft sein Programm vor. Mit 19 Zielen, darunter Göteborg, Bologna, Marseille und Verona, hat sich die neue Fluggesellschaft Laudamotion stark am neuen Standort auf dem baden-württembergischen Landesflughafen