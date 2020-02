DeizisauAls „Wunschkonzert“ sieht Bürgermeister Thomas Matrohs den Bürgerdialog nicht. Wohl aber als Basis für einen „langfristigen Handlungsrahmen“, an dem sich der Gemeinderat und die Verwaltung die nächsten zehn bis 15 Jahre orientieren können. Etwa 70 Bürger waren der Einladung in die Alter Kelter gefolgt und hefteten jede Menge Wunsch- und Kritikzettel an die Stellwände. Gestaltung und Funktion des Marktplatzes liegen offenbar sehr vielen Bürgern am Herzen. Wo und wie kann man in Deizisau wohnen und bauen? Diese Frage tauchte in vielen Varianten auf. Mit Sorge betrachten die Bürger das Gastronomiesterben im Ort.

Wissen, was die Bürger wollen,