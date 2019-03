(eli) - Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagabend in die Sporthalle eins in der Straße In den Anlagen eingeschlichen und dort gleich vier Smartphones gestohlen. Zwischen 20 und 21.30 Uhr fand in der Sporthalle das Training einer Damenmannschaft statt.

Während dieser Zeit schlich sich der Dieb nach Angaben der Polizeidirektion Reutlingen offenbar in die Sporthalle und durchsuchte die im Flur abgestellten Taschen. Als die Spielerinnen nach dem Training zurückkamen, mussten sie feststellen, dass ihre Sporttaschen durchwühlt worden waren und die Mobiltelefone fehlten. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen