Immer wieder holt der Schmied mit seinem Hammer aus und schlägt auf den glühenden Metallbolzen ein - mit brachialer Gewalt, aber doch präzise formt er den Stab so, wie er es gelernt hat. Die vielen Zuschauer drum herum halten vorsichtshalber Abstand. Gleich nebenan in der Lehmbauhütte geht es weit weniger heiß und laut zur Sache: Mit einem eigens entworfenen Helm, der mit Kamera und Sensor ausgerüstet ist, taucht der Besucher in eine virtuelle Welt ab, in der er mit dem Schweißgerät umzugehen lernt. Diese Szene am Stand der Metall-Innung beschreibt ganz gut, was den Besuchern im Freilichtmuseum Beuren am