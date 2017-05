Wendlingen (pol) - Ein schwarzer Smart fortwo ist zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 11 Uhr, vom Gelände eines Autohauses in der Wertstraße in Wendlingen gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Das Auto könnte mit dem Originalschlüssel, den das Autohaus in einem Behältnis aufbewahrte, weggefahren worden sein. Seit geraumer Zeit war der Schlüssel verschwunden. Das Firmengelände ist nicht umzäunt und frei zugänglich. Der nicht zugelassene Wagen hat einen Wert von knapp 1300 Euro.

Anzeige

Der Polizeiposten Wendlingen bittet unter Tel. 0 70 24/92 09 90 um Hinweise.