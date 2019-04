Kreis EsslingenGutes Gewissen trotz Genuss – dass das kein Widerspruch sein muss, versucht der Verein Slow Food seit seiner Gründung vor 30 Jahren zu vermitteln. Doch erst in der jüngeren Vergangenheit kommt diese Einsicht in der breiten Öffentlichkeit an. Die „Slow-Food-Messe“ in Stuttgart zieht seit 2007 jährlich Tausende an. Ursula Hudson, Vorsitzende des Vereins Slow Food in Deutschland, erklärt, was die Besucher dieses Jahr erwartet.

Frau Hudson, beim Blick ins Programm der Messe: Welcher Punkt überrascht Sie?

Ganz toll finde ich – das gibt es aber leider nur am Donnerstag – , was sich „die kleine Schweineschule“ nennt.