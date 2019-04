Die Lange Tafel quer durch die Messehalle ist ein Standard der „Slow-Food-Messe“. Hier können Lebensmittel mit direkten Infos über die Herstellung verkostet werden. Aber auch in der benachbarten „Fair Handeln“ ist der Kontakt zu den Herstellern von Taschen, Kleidung und Co. möglich, die versuchen, im Einklang mit der Natur ihre Waren herzustellen. Den soll auch eine kleine architektonische Sensation gewährleisten: ein Tiny-Haus auf der „Garten“-Messe.

Die Lange Tafel quer durch die Messehalle ist ein Standard der „Slow-Food-Messe“. Hier können Lebensmittel mit direkten Infos über die Herstellung verkostet werden. Aber auch in der benachbarten „Fair Handeln“ ist der Kontakt zu den Herstellern von Taschen, Kleidung und Co. möglich, die versuchen, im Einklang mit der Natur ihre Waren herzustellen. Den soll auch eine kleine architektonische Sensation gewährleisten: ein Tiny-Haus auf der „Garten“-Messe. Foto: Messe Stuttgart

Leinfelden-Echterdingen Den „Geruch von Verzicht“, wie die Slow-Food-Deutschland-Vorsitzende Ursula Hudson die Skepsis der großen Mehrheit umschreibt, schüttelt der Begriff Nachhaltigkeit langsam ab. Neues Wissen über die Folgen unseres Konsumverhaltens für Klima, Umwelt und die Menschen in den armen Teilen der Welt bringt immer mehr neue Lösungen hervor – die zunehmend das Potenzial haben, zum hippen Modetrend zu werden. Das sieht man nicht nur auf dem „Markt des guten Geschmacks – die Slow-Food-Messe“, sondern bei allen Frühjahrsmessen in Stuttgart, die von diesem Donnerstag bis Sonntag laufen. Seit einigen Jahren vereint die Landesmesse zu einem Termin mehrere Veranstaltungen, die im Themenspektrum Nachhaltigkeit Inspiration für alle möglichen Lebensbereiche gibt: vom Essen über Kleidung, Garten oder Hausbau bis zum Verkehr.

Zehn Messen gleichzeitig

Am Donnerstag starten „der Markt des guten Geschmacks – die Slow-Food-Messe“, die „Fair Handeln“, die „Auto Motor und Sport i-Mobility“, die „Garten“, die „Kreativ“, die „Mineralien Fossilien Schmuck“ sowie die „Haus, Holz, Energie“. Am Freitag eröffnen dann die „Yoga World“, die „Baby Welt“ – die damit vom bisherigen Termin im Herbst ins Frühjahr verlegt wird – sowie die Erstauflage der „Dance World Stuttgart“, ein Projekt von Theaterhaus-Star Eric Gauthier und vielen Mitstreitern. Zehn Messen also an einem Wochenende, mit fast 1500 Ausstellern, wie der Geschäftsführer der Landesmesse, Roland Bleiroth, zur Eröffnungspressekonferenz angibt, und „mit Sicherheit der größte Messeverbund zum Thema Nachhaltigkeit“. Die Veranstalter hoffen auf viele Besucher. Mit Blick auf die Wetterprognose, die Regen ankündigt, spricht Bleiroth von „gutem Messewetter“.

Auf den einzelnen Messen erwarten die Besucher wieder zahlreiche neue Veranstaltungsformate. Ursula Hudson stellt für die „Slow-Food-Messe“ die neue Reihe „Treffpunkt Geschmack – Meet the Chef“ vor, eine Mischung aus Geschmackserlebnis und Kochwerkstatt. Zu feststehenden Terminen mit unterschiedlichen Schwerpunkten steht ein Profi am Herd, während die Gäste sich an die Kochbar setzen. So erklärt Esther Kern nach dem Prinzip „Leaf to Root“ (deutsch: Blatt zu Wurzel), welche eher ungewöhnlichen Teile von Gemüse essbar sind. Neu ist auch der „World Disco Soup Day“ am Samstag: Die Slow-Food-Jugend kocht mit viel Tamtam aus Küchenabfällen Suppe. Eine weitere Premiere sind die Markthelden, vom Veranstalter ausgezeichnete Produkte. Sie verkörperten „genau die Art und Weise der Lebensmittelherstellung, die wir aus Slow-Food-Sicht brauchen“, sagt Hudson.

Die benachbarte „Fair Handeln“ vergibt ebenfalls eine neue Auszeichnung: das Zero-Waste-Logo an Aussteller, die Müll vermeiden. Ein weiterer Themenbereich ist „Future Fashion“. Er soll das Jutesack-Image nachhaltig produzierter Kleidung dekonstruieren: 40 Aussteller präsentieren faire Modekreationen, außerdem gibt es Vorträge und Diskussionen zu Themen wie „Fast Fashion“. „Wir sind Weltmeister im Klamottenverbrauch“, erklärt Philipp Keil, Geschäftsführer der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg. Der Trend zu Billigtextilien, die schnell im Altkleidercontainer landeten, nehme zu – doch nur ein Viertel der weggeworfenen Kleidung könne wieder verwendet werden. In diesem Sinne gibt es an einer Sammelstelle Rabattgutscheine für gute Altkleider.

E-Roller selbst testen

Wer vor der viel diskutierten Zulassung von E-Tretrollern in Deutschland ein solches Gerät mal testen will, kommt bei der „Auto Motor Sport i-Mobility“ auf seine Kosten. „Das Straßenbild ändert sich, sobald sie freigegeben werden“, sagt Uwe Lahl, Ministerialdirektor im Landesverkehrsministerium mit Verweis auf Erfahrung in anderen Teilen der Erde, etwa in Tel Aviv, wo E-Tretroller gang und gäbe sind. Auch andere Fahrzeuge mit E-, Gas-, Hybrid-Antrieb oder ohne stehen zur Probefahrt bereit. Lahls Ministerium präsentiert auf der Messe Initiativen und Konzepte zur Mobilität im Land: vom ÖPNV bis zu umweltbewusster Stadtplanung.

Daran knüpft die Messe „Garten“ an. Gestaltende Natur könne Städte aufwerten, sagt Reiner Bierig, Geschäftsführer des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg – Beispiel Bundesgartenschau Heilbronn. Auch jeder Häuslesbesitzer sei aufgefordert, einen Beitrag zu leisten. Deswegen gibt es auf der Messe den Fotowettbewerb „Rettet den Vorgarten“. In Schaugärten und bei Aktionen erhalten Besucher zahlreiche Ideen, ihr privates Grün zu gestalten: von der Außenküche bis zum gläsernen Tiny-Haus – einer Hütte, die Wohnen im Einklang mit der Natur ermöglicht.

