Leinfelden-EchterdingenEssen nur um satt zu werden, ohne Verstand einfach nur Lebensmittel in sich hineinschaufeln – mit so einer Einstellung ist man hier fehl am Platz. Bei der Slow-Food-Messe geht es darum, die Geschmackssinne zu schärfen, zu genießen und sich bewusst zu machen, was man isst und wie es produziert wird. Immer mehr Konsumenten richten ihren Blick auf verlässliche Qualität und Transparenz. Das zeigte der Andrang schon am Eröffnungstag in der Landesmesse.

Gertrud Deckers hat die Philosophie von Slow Food schon lange verinnerlicht. Mehr noch. Die gebürtige Filderstädterin, die heute in Ravensburg lebt, ist gerade dabei, sich damit