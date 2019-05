OstfildernDie Technische Akademie Esslingen (TAE) ist nicht nur ein Ort der Fortbildung, sondern auch ein Ort vielfältiger Begegnungen. Für ein Jahr schafft die Einrichtung in Nellingen wieder die Möglichkeit der Begegnung mit Kunst. In den großzügigen Räumen werden Skulpturen von Birgt Feil und Bilder von Werner Fohrer gezeigt – erstmals auch in den Hörsälen, wie TAE-Vorstand Werner Schollenberger bei seiner Begrüßung im Rahmen der Vernissage sagte. Die Arbeiten der beiden Künstler passen auf frappierende Weise an diesen Ort, an den tagtäglich so viele Menschen kommen. Denn bei beiden Künstlern dominiert der Mensch.

Hier werde die Kunst nun Teil