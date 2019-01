Kreis EsslingenWährend die Menschen im tiefen Süden Deutschlands und in den Alpen fast im Schnee ersticken, freuen sich Skifahrer und Rodler über beste Wintersportbedingungen auf der Schwäbischen Alb. In den Skigebieten im Kreis Esslingen liegt fast ein halber Meter Schnee. Skilifte laufen in Ochsenwang, Schopfloch, Donnstetten, Laichingen, Westerheim und Zainingen .

Die Pfulb-Loipe und die Skating-Loipe-Pfulb in Schopfloch sowie die Berghau-Loipe in Erkenbrechtsweiler sind gespurt. „Wir haben dort gute bis sehr gute Bedingungen“, sagt Wilfried Frank, im Landratsamt Esslingen unter anderem für den Bereich Naherholung zuständig. Bei einer