OstfildernDer Sängerbund Ruit blickt auf eine mehr als 150 Jahre lange Geschichte zurück. Doch Tradition allein hält einen Verein nicht am Leben. Deshalb gehen die Sänger seit einiger Zeit neue Wege. Mit Chören auf Zeit, die sich ohne die klassischen Vereinsverpflichtungen einem musikalischen Projekt widmen, verzeichnet der Sängerbund Erfolge. Am Sonntag, 23. Juni, stellt der Sängerbund sein aktuelles Chorprojekt „Sing und Swing“ bei einem Konzert im Theater an der Halle in Nellingen vor.

