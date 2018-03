Aus dem Lautsprecher tönt Walzermusik. Dazu tanzen Senioren in den Räumen des Krankenpflegevereins (KPV) Köngen. Bei den meisten der Frauen und Männer, die an Demenz leiden, stimmen der Takt und die Schritte perfekt. „Das haben sie früher in der Tanzschule gelernt“, sagt die Geschäftsführerin Susanne Liebhart. Seit zehn Jahren gibt es die Betreuungsgruppen, die den Namen „Fröhliche Runde“ tragen.

Erfrischendes Lachen ist immer wieder zu hören, wenn die Senioren gemeinsam basteln, spielen oder tanzen. „Jeder soll das ausleben können, was Freude bereitet“, sagt Ellen Finkbeiner, die die