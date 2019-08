Kreis EsslingenDie Eßlinger Zeitung sprach mit Bettina Münz, der stellvertretenden Leiterin der auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Agentur für Arbeit in Göppingen, über das Ende der guten Zeiten und die Vorbereitung auf die schlechteren auf dem Arbeitsmarkt.

Konjunkturkrise auf dem Arbeitsmarkt, viele sprechen davon und kündigen sie an – aber gibt es sie denn?

In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt sehr positiv entwickelt, was sich auch in den Zahlen niederschlägt. Auch jetzt noch ist das Niveau insgesamt sehr gut: Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Beschäftigung steigt, wenn auch nicht mehr so stark, und