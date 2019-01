Baltmannsweiler Die Reaktionen aus der Bevölkerung und der Mitarbeiter auf das neue Rathaus in Baltmannsweiler nach dem Einzug der Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr sind durchweg positiv. „Wir waren vom neuen Arbeitsplatz überwältigt. Es ist ein Quantensprung, wenn man das neue mit dem alten Rathaus vergleicht“, schwärmt Bauamtsleiter Marlon Bier. Er denkt dabei nicht nur an die Fassade, sondern auch an das Innenleben und den täglichen Kontakt zu den Bürgern. „Es ist toll, eigene Räume zu haben. Da ist die Diskretion zugesichert und der Datenschutz kann eingehalten werden.“

Bürgermeister Simon Schmid erinnert an die Zustände im alten Rathaus.