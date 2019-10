Kreis EsslingenFrüher stellten Besitzer von Wohnmobilen oder Wohnwagen ihre raumgreifenden Vehikel meist in landwirtschaftlichen Scheunen ab. Doch sind dort die Kapazitäten längst erschöpft. Außerdem will man heute flexibel sein und mit dem praktischen Gefährt öfter mal dem Alltag entfliehen. Die Folge: Die Fahrzeuge werden in Wohngebieten dauergeparkt. Sehr zum Ärger vieler Anlieger, denn vielerorts sind Stellflächen absolute Mangelware. Das Thema ploppt regelmäßig in Gemeinderatssitzungen auf, wo die Bürgervertreter stets ihren Unmut bekunden. Doch wirklich ändern lässt sich an der Situation so gut wie nichts.

Eine Problemzone in Ostfildern ist