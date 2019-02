Aichwald Die Entscheidung über den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Nicolas Fink (SPD) als Aichwalds Bürgermeister fällt am 17. März – oder erst beim zweiten Wahlgang zwei Wochen später. Doch ein Live-Bild über das sehr bunte Bewerberfeld sollen sich die Wähler schon vorab machen können: an diesem Donnerstag, 28. Februar, um 19 Uhr beim EZ-Forum in der Schurwaldhalle in Schanbach. Die gemeinsame Veranstaltung der Gemeinde Aichwald und der Eßlinger Zeitung bietet die einzige Möglichkeit, alle Kandidaten im direkten Vergleich und im Schlagabtausch miteinander zu erleben.

Aichwald gilt Bewohnern und Bewunderern noch ein wenig als „heile Welt“. Wie