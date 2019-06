Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) Auf dem Flughafen Stuttgart ist ein Airbus ungeplant zwischengelandet. Das Flugzeug war am Dienstagmorgen von Hamburg nach Toulouse unterwegs, wie ein Sprecher des Flughafens in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Grund für die Sicherheitslandung war vermutlich ein technisches Problem. Alle Passagiere konnten die Maschine der Fluggesellschaft Hi Fly Malta nach der Landung unverletzt verlassen. Zu der genauen Anzahl konnte der Flughafen zunächst keine Angaben machen. Der Airbus wird nun gecheckt. Auf den restlichen Flugverkehr hatte die Sicherheitslandung laut dem Flughafensprecher keinen