AichwaldSchließtechnik und Einbruchschutz sind in den vergangenen Jahren in den Fokus gerückt, seitens der Polizei wie auch in den Medien. Die Firma Ulco hatte ihren Schwerpunkt schon immer in diesem Bereich. Seit 25 Jahren kümmert sich das Unternehmen um die Sicherheit an Türen, Fenstern und Rollläden in Privathäusern ebenso wie um Fluchtwege und um die reibungslose Funktion von Türen in öffentlichen Gebäuden.

„Ich bin eigentlich mit Tür- und Fensterbeschlägen aufgewachsen“, sagt Geschäftsführer Lutz Ulmer. Der gelernte Schreiner übernahm als 19-Jähriger die Montage von Beschlägen und Schließanlagen für seinen Vater, der damit handelt. Er machte