Ausschlaggebend für die Suche nach einem Namen für die Maschinen sind die Mineure. Ihre Bindung zum tonnenschweren Arbeitsgerät ist unter Tage intensiv, statt technokratisch über die S-1025 zu sprechen, arbeiten sie lieber mit einem Käthchen oder einer Suse zusammen. So heißen die Bohrmaschinen für die anderen Tunnels, durch die der ICE künftig von Stuttgart nach Ulm fahren wird. Weibliche Namen werden also für die riesigen Geräte bevorzugt. Es kommt allerdings nicht so häufig vor, gleich für zwei Tunnelbohrmaschinen einen Namen zu finden. In der Regel sind sie solo unterwegs.

