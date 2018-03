Denkendorf Was bei Eiskunstläuferinnen und -läufern leichtfüßig schwebend aussieht, ist das Ergebnis harten Trainings. Jeder mehrfach gesprungene Salchow oder Toeloop besteht aus komplexen Bewegungsabläufen. Eine ausgefeilte Sensorik, die in spezielle Trägertextilien eingesetzt wird, analysiert diese Abläufe und optimiert damit das Training der Athleten. Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung (DITF) in Denkendorf haben die textilen Träger für das von der Universität Stuttgart entwickelte Tool entwickelt. Goldmedaillengewinnerin Aljona Savchenko hat das Messsystem bereits getestet. Das Projekt wurde vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft