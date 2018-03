(eli) - Mit dem sogenannten Goldkettentrick haben am Dienstag osteuropäische Trickdiebinnen zunächst in Bad Urach und später noch in Filderstadt-Plattenhardt Passantinnen betrogen. Während die Täterin in Bad Urach noch an der Gegenwehr der Frau scheiterte und ohne Beute flüchten musste, hatte sie in Filderstadt-Plattenhardt bei einer 79-jährigen Frau mehr Glück.

In Plattenhardt wurde gegen 14.30 Uhr eine 79-jährige Frau in der Schönbuchstraße aus dem blauen Kleinwagen heraus angesprochen, ob sie den Weg zur Apotheke wisse. Eine zweite Täterin stieg aus und bedankte sich. Die 79-Jährige erkannte die Gefahrensituation, konnte aber