BaltmannsweilerWer rastet, der rostet. Dieses alte Sprichwort hat was. Das sagten sich vor fünf Jahren auch die Mitglieder des Seniorenrats in Baltmannsweiler und Hohengehren. Angeregt durch das Bewegungsprogramm „Fünf Esslinger“ vom Esslinger Arzt Martin Runge, schufen sie eine Gruppe für die Seniorengymnastik. Treffpunkt ist seit Beginn beim Musikerhäusle am Festplatz, jeden Dienstagmorgen um 10 Uhr. „Es kostet nix, das war uns sehr wichtig“, erklärt Bernd Heugel, Vorsitzender im Seniorenrat. „Die Leute sollen sich hier am Festplatz treffen und etwas für ihre Gesundheit tun und dabei Spaß haben, ohne Verpflichtungen.“

Fünf Übungsleiterinnen