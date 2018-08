LenningenEine Rarität beherbergt das Forstrevier Lenningen: Das „Bergkronwicken-Widderchen“ lebt an mehreren Stellen. Die Population des extrem seltenen Schmetterlings ist in den vergangenen Jahren am Albtrauf stabil geblieben. Voraussichtlich wird sich der attraktive Schmetterling in naher Zukunft sogar weiter ausbreiten. Mit welchen Projekten diese positive Entwicklung weiter gestützt werden kann, darüber beriet jetzt im Rahmen der Umsetzung des Artenschutzprogrammes durch das Regierungspräsidium Stuttgart Revierleiter Alexander Klein mit Experten des Naturschutzes vor Ort.

Charakteristisch für das Forstrevier Lenningen ist eine Vielzahl von