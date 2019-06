LichtenwaldEin etwa zehn Kilometer langer Rundweg führt auf der Spur von Kunst und Geschichte durch Lichtenwald. Spaziergänger erhalten Informationen zu Kunstwerken und Gebäuden. Der Rundweg ist auch in die Broschüre zu barrierearmen Freizeitzielen des Landratsamts Esslingen aufgenommen worden.

In den beiden Ortsteilen findet sich eine beachtliche Zahl an Kunstwerken und bemerkenswerten Gebäuden. Sie sind auffällig wie der Wasserturm von Thomashardt, manches blüht im Verborgenen. So warten historische Schätze wie ein mittelalterlicher Steinaltar aus einer längst verschwundenen Kapelle in Thomashardt ebenso auf Entdeckung wie moderne