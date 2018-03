ReichenbachSechs Ladestationen für E-Autos wird es in Reichenbach demnächst geben. Das ist für eine Gemeinde dieser Größe eine beachtliche Dichte, stellten die Gemeinderäte und die Verwaltung fest. Aber im Zug eines Förderprogramms hatte man vorsichtshalber mal das Maximum beantragt – und dann tatsächlich auch bewilligt bekommen.

Wer künftig bei Edeka einkauft, in der Brühlhalle zum Sport geht oder in der Bahnhofstraße etwas zu erledigen hat, kann in dieser Zeit das E-Auto aufladen. Weitere Strom-Ladesäulen sind in der Ulmer-, der Marien- und der Kirchstraße vorgesehen. „Mit sechs solchen Dingern sind wir in unserer Gemeindegröße gut bedient“,