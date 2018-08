OstfildernDer Verfassungsschutz geht davon aus, dass Scientology in Stuttgart in der Heilbronner Straße eine große Niederlassung plant. Das alte Domizil ist allerdings bereits abgerissen worden. Die Organisation deshalb hat eine vorübergehende Heimat gebraucht – und in Scharnhausen gefunden.

Die Einladung an die Passanten klingt herzlich. „Kommen Sie hoch“, steht auf dem Schild vor einem Bürogebäude im Gewerbegebiet am Rande des Ostfilderner Stadtteils. Dort hat die Scientology-Gemeinde Baden-Württemberg in der Siemensstraße ihre neue Heimat gefunden. Vor dem Haus steht ein Kleinbus, in dem laut Aufschrift ein „ehrenamtlicher Geistlicher“