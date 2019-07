Kreis EsslingenSommer satt. Hitze pur. Schwitzten total. Ein bewährtes Gegenrezept dazu – ein Besuch im Freibad. Ruhe, Erholung, Urlaub vor der Haustür. Doch der Sonnenschein hat auch seine Schattenseiten, aus Badespaß kann Badeernst werden. Denn unschöne Vorkommnisse in Freibädern haben für Negativschlagzeilen gesorgt, und durch den Einsatz von Sicherheitskräften in Open-air-Bädern sollen Belästigungen, Ruhestörungen, Schlägereien, andere Straftaten oder Pöbeleien verhindert werden. Auch im Freibad in Kirchheim ist Security-Personal im Einsatz, bestätigt Pressesprecher Dennis Koep von der Stadtverwaltung auf Nachfrage der Eßlinger Zeitung. In Esslingen,