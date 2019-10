OstfildernFast jeder kennt das Problem: Man ist irgendwo in einer Stadt unterwegs und bekommt plötzlich starken Harndrang. Wer sich auf bekanntem Terrain bewegt, weiß, wo er sich erleichtern kann. Schwierig wird es in einer fremden Stadt. Wo viele Touristen zu finden sind, haben die meisten Kommunen vorgesorgt – mit Flyern oder, noch besser, mit einer guten Ausschilderung. In Ostfildern sucht man eine solche vergebens – sehr zum Missfallen von Kurt Aichele. Der 83-Jährige aus Nellingen weiß mittlerweile, wo er hin muss, wenn es mal pressiert. Aber er denkt vor allem an die Ortsunkundigen. „Nirgends ist ein öffentliches WC ausgeschildert“, kritisiert er.