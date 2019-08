Kreis Esslingen (red)Ab dem Nachmittag gegen 17 Uhr ziehen nach Angaben der Deutschen Wetterdiensts von Westen und Südwesten her teils kräftige Gewitter auf. Damit einhergehend steigt das Unwetterpotenzial deutlich an. Mögliche Begleiterscheinungen sind heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, lokal können auch um 50 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden fallen. Zudem sind Sturmböen und schwere Sturmböen bis rund 100 Kilometer pro Stunde sowie größerer Hagel zwischen zwei und vier Zentimetern möglich. Die Gewitter schließen sich am Abend und der Nacht immer mehr zu größeren Komplexen zusammen und verlagern sich in der zweiten Nachthälfte ostwärts. Die Warnung gilt zunächst bis 2 Uhr am Samstag.