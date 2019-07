Kreis Esslingen (red)Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Landkreis Esslingen am späten Nachmittag eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter der Stufe drei von vier herausgegeben. Laut dem DWD gilt die Warnung zunächst bis 18 Uhr. Es besteht die Gefahr von starkem Blitzschlag. Zudem sind verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Laut der Meldung des Wetterdienstes können Bäume entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind ebenfalls möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.hochwasserzentralen.de.