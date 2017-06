Wiebke und Lothar sind zum Synonym für katastrophale Schäden in Deutschlands Wäldern geworden. In kurzer Zeit haben die Orkane auf riesigen Flächen Bäume umgeworfen oder wie Streichhölzer abgeknickt. Nicht als Naturereignis, dafür aber einem Damoklesschwert gleich, hält das Kartellamt Forstverwaltungen und Waldbesitzer in Baden-Württemberg seit mehr als einem Jahrzehnt in Atem. „Nach 15 Jahren Kartellverfahren brauchen wir endlich wieder festen Boden unter den Füßen“, fordert Roland Burger, Präsident des Waldbesitzerverbands. Dazu braucht es seiner Ansicht nach jedoch Mut zur Veränderung.

Anzeige /*