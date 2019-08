OstfildernSchweden hat in einer ganz anderen Liga gespielt“, meinte nicht nur der Organisator der Flammenden Sterne Jürgen Wünsche. Denn die siebenköpfige Jury, darunter hochkarätige Experten wie Klaus Gotzen, Geschäftsführer des Verbands der pyrotechnischen Industrie sowie Heidrun Fink, zuständig für die Abteilung Pyrotechnik an der Bundesanstalt für Materialforschung hatten am Sonntag den Sieger gekürt. Beim internationalen Wettstreit am nächtlichen Himmel über dem Scharnhauser Park siegte das Feuerwerk aus dem hohen Norden eindeutig.

„Eine wunderbare Gesamtkomposition, genau abgestimmt auf die Musik“, schwärmte Wünsche, der