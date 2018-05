Schwarzkittel verwüsten Wiesen

Geschädigte fordern stärkere Jagd auf Wildschweine und Vorgehen gegen verwilderte Grundstücke

Wildschweine haben in den vergangenen Monaten mehrere Wiesen am Hermannsberg in Plochingen regelrecht umgegraben und quasi in Äcker verwandelt. Die Geschädigten fordern, dass die Jäger mehr Wildschweine schießen und die Stadt gegen die Eigentümer verwilderter Wiesen vorgeht.