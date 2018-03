PlochingenPlochingen und seine Hanglagen scheinen zum Lieblingsort der Schwarzkittel zu werden. Ein Spaziergang am Hermannsberg zeigt das Ausmaß der Verwüstung: Manche Gärten und Wiesen sehen aus wie frisch umgegraben. Deshalb gehen bei der Stadt und dem Wildtierbeauftragten des Landkreises Esslingen, Sascha Richter, viele Beschwerden von Grundstückseigentümern ein. Plochingen steht mit dem Problem nicht alleine da. In ganz Europa hat sich das Schwarzwild stark vermehrt, die Tiere sind sehr mobil und deshalb schwer zu „fassen“. Bis zu 40 Kilometer kann eine Wildschweinrotte in der Nacht zurücklegen, berichtete Richter dem Ausschuss für Technik und Umwelt