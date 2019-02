AltbachDie drei Well-Brüder stehen nicht einfach auf der Bühne, blasen den Altbachern den Marsch und erzählen ein paar Schmankerln mit Lokalkolorit dazu. Vielmehr geben sie, Filz, Korruption und politische Schräglage im Visier, mit ihren sarkastisch-bissigen Geschichten und schwarz-humorigen Anekdoten einen Einblick in den bayerischen Mikrokosmos und die Zuschauer in der nahezu ausverkauften Gemeindehalle sind, wie die Jahre zuvor, restlos begeistert. Zum vierten Mal hat der CVJM Altbach die Formation engagiert: 2010 noch in der alten Besetzung als Biemösl Blosn, vier Jahre später als Well-Brüder aus’m Biermoos mit Christoph, Michael und Karl statt Hans