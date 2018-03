(eli) - Die Schwanzprämie für tote Wühlmäuse, die der Notzinger Gemeinderat beschlossen hat, sorgt landesweit für Ärger. Der Landestierschutzverband Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe empört sich über den „äußerst fragwürdigen Gemeinderatsbeschluss“.

Die Tierschützer sind besorgt über dessen Folgen. „Es ist unglaublich und moralisch nicht vertretbar, dass in der heutigen Zeit in Baden-Württemberg und in Anbetracht der sonst so klammen Haushaltslage von Bürgern gewählte Gemeinderäte mehrheitlich beschließen, die grausame Tötung von Tieren durch finanzielle Anreize noch zu fördern“, erklärt Herbert Lawo, Vorsitzender des