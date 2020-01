KirchheimEin Keller in Lindorf birgt einen Schatz, der bald an zentraler Stelle des Kirchheimer Ortsteils zu bewundern ist: das künftige Schwalbenhaus. Die Begeisterung des früheren Ortsvorstehers Stefan Würtele für die geflügelten Glücksboten ist auf den 22-jährigen Christian Schiller übergesprungen. Der gelernte Zimmermann und Student im Bauingenieurwesen in Stuttgart hat sich entschlossen, die imposante Brutstätte für die Schwalben zu konstruieren und zu bauen. Unter anderem weil immer mehr alte Bauernhäuser abgebrochen und damit viele Nester für die Vögel unwiederbringlich mit zerstört werden, nimmt ihr Bestand kontinuierlich ab. Dem wollte Stefan