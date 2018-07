Köngen Das Schild „Schwalben willkommen“ hängt an der Tür von Gerhard Zaiser in Köngen. Als treibende Kraft des Naturschutzbunds (Nabu) in der Gemeinde hat der Rentner unter dem Dach seines Hauses in der Spitalgartenstraße Schwalbennester aufgehängt. „Weil heute die meisten Straßen betoniert sind, finden die Vögel keine Lehmpfützen mehr, um selbst ihre Nester zu bauen“, sagt der Hausherr. Deshalb hat er an der Außenfassade unter dem Dach Kunstnester angebracht. „Vor Jahren waren die Nistplätze noch alle belegt“, erinnert er sich. Jetzt blieben einige der runden Höhlen mit der engen Öffnung über den Sommer auch immer wieder leer. Mehl- und Rauchschwalben,