WolfschlugenZu den Klängen des russischen Volkslieds „Kalinka“ tanzt Edeltraud Lutz über die Bühne des Gasthauses Rössle in Wolfschlugen. In der Rolle der Zimmerwirtin Erna Klemmerle heißt sie so ihre angeheiratete Verwandte Kalinka Gruber, eine junge Russin, willkommen. Damit bringt die leidenschaftliche Laienspielerin das Publikum herzhaft zum Lachen. „Die Leute gut unterhalten, das ist unser Ziel“, sagt Lutz, die das Ober- und Unteraicher Dorftheater leitet. Noch bis zum 28. März ist das Lustspiel „Flitterwocha zu siebt“ im urigen Lokal in der Nürtinger Straße 15 zu erleben.

Regisseurin Anita Buchholz hat eine schwäbische Fassung des Stücks