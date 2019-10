DeizisauDie Einheit der Deutschen sei 30 Jahre nach dem Mauerfall noch nicht vollendet, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag bei der großen Feier in Kiel gesagt. Dabei dachte sie an die Unzufriedenheit vieler Bürger in den neuen Bundesländern. Doch zwei Dörfer in Ost und West sind sich näher gekommen als andere: Deizisau und Neukieritzsch pflegen ihre Partnerschaft seit 29 Jahren – es ist die einzige im Landkreis Esslingen, die überlebt hat.

Anfang der 90er-Jahre hatten viele Gemeindeverwaltungen Beziehungen zu Orten südlich von Leipzig, im damaligen Kreis Borna, aufgenommen. Im Lauf der Jahre sind die Kontakte fast alle wieder