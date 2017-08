Der neugotische Marienaltar ist das einzige Schmuckwerk der Kapelle. Ansonsten findet man sechs einfache Holzbänke, gotische Fensterbögen, etliche Risse in der Wand und abgeschlagene Putzflächen. Das Türmchen mit Kupferdach besitzt nicht mal ein Kreuz. Dörthe Jakobs, Restauratorin beim Landesdenkmalamt, wertet die Kapelle dennoch als „Kleinod, in dem viel drin steckt“. Studenten, die an der Stuttgarter Hochschule zum Restaurator ausgebildet werden, untersuchten das Gebäude vor zwei Jahren. Die Fälldaten des Holzes bestätigten die Bauzeit um 1667. Nach der Bestandsaufnahme ist der Ostbereich der Kapelle so