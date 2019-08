SchurwaldEines der drei Windräder, die im vergangenen September am Goldboden auf dem Schurwald in Betrieb genommen worden waren, stand in den vergangenen Monaten still. Grund war ein defekter Rotorflügel. Eine Reparatur brachte nicht den gewünschten Erfolg, sodass er nun ausgetauscht wurde. Dafür waren viel schweres Gerät und der Dienstag vorgesehen. Der Ausfall eines Sensors in der Gondel der Anlage sorgte allerdings für eine Verzögerung der Arbeiten um einen Tag. Das Rotorblatt, das die Anlage zum Stillstand gebracht hatte, war 2017 bei einem Unfall auf dem Weg zur Baustelle beschädigt worden. Der aus Glasfaser gefertigte und mit Kohlenstofffasern