AltbachAltbach hat Frau Stein, ist das nicht wunderbar?“ sang der Schulchor zur Begrüßung. Seit 2017 leitet Uschi Stein dort kommisarisch die Grundschule, am Mittwoch wurde sie mit einer Feier offiziell als Schulleiterin eingesetzt. „Die Stellenausschreibung hat etwas länger gedauert“, gab Bürgermeister Martin Funk in seiner Rede zu, aber nun freue sich die Gemeinde auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Schon bisher habe das gut geklappt. Dass jemand die Verantwortung übernimmt, eine Schule zu leiten, sei heute gar nicht mehr so selbstverständlich und daher umso wertvoller, lobte Pfarrer und Religionslehrer Gunter Weiß.

Uschi Stein hatte