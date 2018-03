Schulhofsanierung vertagt

LICHTENWALD: Intensive Diskussion ohne Ergebnis

Der Hof der Grundschule in Lichtenwald ist in die Jahre gekommen und soll saniert werden, darüber besteht im Gemeinderat Einigkeit. Ein Termin für die Neugestaltung steht bereits fest: In den Osterferien sollen die Bauarbeiter anrücken. Uneinig sind sich die Ratsmitglieder allerdings, wie der Schulhof aussehen soll und was das Ganze kosten darf.