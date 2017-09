Anzeige

Kapazitätsgrenzen an der Schiller- und an der Mozartschule erfüllen die Gemeinderäte in Neuhausen mit Sorge. In den Haushaltsreden machten die Sprecher der Fraktionen deutlich, dass sie bei der Schulentwicklung dringenden Handlungsbedarf sehen. Weil die Schiller-Schule jetzt Gemeinschaftsschule ist, wird dringend eine Mensa gebraucht. Auf dem Campus soll auch eine weitere Grundschule entstehen. Offen ist, wann die Pläne realisiert werden.

„Die Verfolgung dieser Ziele kam aus unserer Sicht ins Stocken“, brachte Mariela Herzog (Freie Wähler) die Sicht aller Fraktionssprecher auf den